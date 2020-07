Corriere della Sera in apertura: "Europa, c’è un testo per l’accordo"

"Europa, c’è un testo per l’accordo" scrive quest'oggi il Corriere della Sera in apertura. Al vertice europeo di Bruxelles prevale la voglia di intesa. C’è un documento per l’accordo tra i 27 della Ue. "Si va verso il miglior accordo possibile" il commento del premier Giuseppe Conte. La bozza del presidente del Consiglio europeo, il belga Charles Michel. La svolta che convince i Paesi del Nord. Per l’Italia un pacchetto di 209 miliardi, con l’incognita del veto degli altri Paesi. Il Recovery Fund è rimasto del valore complessivo di 750 miliardi, ma il suo equilibrio tra aiuti a fondo perduto e prestiti si è sbilanciato più a favore dei secondi.