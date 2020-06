Corriere della Sera in apertura: "Il gelo Merkel-Conte"

"Il gelo Merkel-Conte. La cancelliera invita l’Italia a pensare al Mes. La replica: faccio io i conti. Scambio di battute a distanza sugli aiuti europei. Il premier: il nostro piano a settembre". Così titola in apertura il Corriere della Sera oggi in edicola. Nel taglio alto spazio anche all'istruzione: "Scuola, ritorno in classe il 14 settembre. Non c’è spazio per un milione di alunni".