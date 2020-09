Corriere della Sera in apertura: "Il piano per i fondi europei"

"Il piano per i fondi europei" scrive il Corriere della Sera in apertura quest'oggi. Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri avverte: non disperdiamo le risorse in mille rivoli. Tra le priorità scuola, digitale ed energia. Ma i prestiti di Bruxelles rischiano di aggiungere un altro dieci per cento al debito. Scontro tra il ministro della Salute Roberto Speranza e il leader leghista Matteo Salvini sui verbali Cts. Oggi in alcune regioni riprendono le lezioni.