Corriere della Sera in apertura: "La nuova distanza: due metri"

"La nuova distanza: due metri". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del Corriere della Sera in edicola sulla ripartenza: "Oggi il decreto. Bar, palestre e ristoranti: sarà la misura minima. Verifiche sul dispositivo ogni due settimane. Due metri: questa la distanza minima per bar, palestre e ristoranti. Oggi il decreto sulla ripartenza. Verifiche ogni due settimane. Tensione tra il ministro Boccia e le Regioni. Imprese in rivolta: «Se il contagio è un infortunio sul lavoro, non riapriamo»".