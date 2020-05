Corriere della Sera in apertura: "Le regole per riaprire tutto"

"Le regole per riaprire tutto" scrive il Corriere della Sera in apertura, quest'oggi. Si lavora per stabilire le regole sulla riapertura totale. Le Regioni chiedono al governo un piano per il 3 giugno. Una lettera firmata dal presidente della Conferenza delle Regioni, il governatore emiliano Stefano Bonaccini, in cui chiedono un "confronto immediato" sulle norme per far ripartire cinema e spettacolo dal vivo e servizi per l’infanzia e l’adolescenza. E la libera circolazione tra le regioni. Arrivano gli assistenti civici anti assembramenti. Scuola, trovato l’accordo per i precari.