Corriere della Sera in apertura: "Migranti, ora quote europee"

"Migranti, ora quote europee". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del Corriere della Sera in edicola stamani: "Calano i contagi e il numero delle vittime. Ancora tensioni Conte-Pd sugli Stati generali: verso un vertice per sciogliere i nodi. Lettera dell’Italia con 4 Paesi: regole sugli sbarchi. L’allarme: in 20 mila pronti a partire".