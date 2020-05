Corriere della Sera in apertura: "Regioni, si riapre insieme"

vedi letture

"Regioni, si riapre insieme". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del Corriere della Sera in edicola stamani: "Boccia contro i governatori che vogliono la patente sanitaria: è incostituzionale. Scontro sui dati dei contagi in Lombardia. Via libera per tutti il 3 giugno o rinvio di una settimana. Fontana: noi pronti a ripartire".