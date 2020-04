Corriere della Sera in apertura: "Ripresa diversa in ogni regione"

"Ripresa diversa in ogni regione". Questo il titolo d'apertura sul Corriere della Sera in riferimento all'emergenza Coronavirus: "Il calendario della Fase 2 dal 15 aprile. Record di guariti, più di 2.000 in un giorno. Arriva la app per tracciare gli spostamenti. Gli industriali del Nord: riaprire in fretta. Conte: più flessibilità o faremo senza la Ue".