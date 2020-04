Corriere della Sera in apertura: "Ristoranti, posti dimezzati"

"Ristoranti, posti dimezzati". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del Corriere della Sera in edicola stamani sulla riapertura parziale dopo il 4 maggio: "Gli scienziati: via libera anche per i bar. Berlusconi: potremmo votare sì al Mes, ma non è appoggio esterno. Ci si sposterà dal 4, ma senza cambiare regione. Conte e Colao divisi sui sessantenni".