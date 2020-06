Corriere della Sera in apertura: "Si riapre tra limiti e controlli"

vedi letture

"Si riapre tra limiti e controlli". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del Corriere della Sera in edicola stamani sullo spostamento tra le regioni: "Via agli spostamenti in tutta Italia, termoscanner nelle stazioni. Ordinanza del Lazio: isolato chi ha più di 37,5. Zero contagi in 8 regioni. Ressa in piazza e poche mascherine: la manifestazione con Salvini diventa un caso".