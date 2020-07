Corriere della Sera in apertura: "Via al processo per Salvini"

Oggi alle 07:23 Rassegna stampa di di @AntonioParr8

"Via al processo per Salvini" è il titolo d'apertura dell'edizione odierna del Corriere della Sera. Il Senato manda a processo Matteo Salvini per il caso Open Arms, la nave con 150 migranti a bordo a cui nell’agosto del 2019 fu negato l’ingresso nelle acque territoriali italiane. Con 149 favorevoli contro 141 contrari, l’Aula dà il via libera all’autorizzazione a procedere contro l’ex ministro dell’Interno. Il sì arriva anche da Italia viva, che sceglie di votare con la maggioranza, evitando fibrillazioni al governo. Il leader della Lega: "Lo rifarei e lo rifarò".