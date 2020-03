Corriere della Sera in prima pagina: "Stop al calcio in Europa"

Il Corriere della Sera, oggi in edicola, nel taglio alto della prima pagina analizza le ultime novità legate all'emergenza coronavirus in ottica pallonara: "Stop al calcio in Europa. Sospese anche le Coppe e le partite delle nazionali". Nelle pagine sportive la titolazione è la seguente: "La serrata del calcio". Tutti d’accordo sullo stop, ma le federazioni vogliono arrivare in fondo. In Lega si litiga sugli allenamenti. Si fermano campionati e coppe in Europa. Mancati introiti dalle tv: club ora a rischio. Altri contagiati in Sampdoria e Fiorentina. Euro 2020, il rinvio costerà 300 milioni".