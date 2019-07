© foto di ManWil

Una gran vittoria che finisce addirittura sulla prima pagina del Corriere della Sera. Nel taglio alto dell'edizione oggi in edicola, si legge: "Toro, buona la prima. Battuto 3-0 il Debrecen". Il riferimento, ovviamente, è al successo ottenuto al debutto stagionale in Europa League da parte del Torino, capaci di superare gli ungheresi in scioltezza con le reti di Belotti, Ansaldi e Zaza.