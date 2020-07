Corriere della Sera in taglio alto: "Il Milan blinda l'Europa, l'Atalanta rallenta"

"Il Milan blinda l'Europa. L'Atalanta rallenta". E' questo il titolo che il Corriere della Sera dedica in prima pagina al calcio. In taglio alto c'è spazio dunque anche per il campionato, con i rossoneri capaci di battere 5-1 il Bologna mentre i nerazzurri non sono andati oltre l'1-1 sul campo dell'Hellas Verona.