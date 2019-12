© foto di Pierpaolo Matrone

Nel sabato di Serie A a sorridere è soprattutto l'Inter, che in realtà in campo c'è già scesa la sera prima. Ma può esultare, perché la Juventus cade per la prima volta in stagione, sul campo della Lazio, e si allontana di un altro punticino dalla vetta. L'edizione odierna del Corriere della Sera in prima pagina dedica spazio al k.o. bianconero in taglio alto: "Juve, prima sconfitta. L'Inter allunga in vetta".