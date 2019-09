© foto di Pierpaolo Matrone

Prima e seconda, con una piccolissima distanza a separarle, giusto per non stare proprio a braccetto visto che, in fondo in fondo, sempre di due acerrime rivali si parla. Inter e Juventus continuano a proseguire la propria marcia, vincono gli anticipi e trovano spazio anche sulla prima pagina del Corriere della Sera. In taglio alto si parla della formazione nerazzurra soprattutto: "L'Inter non si ferma: sesta vittoria di fila". E ovviamente il quotidiano specifica come la Juventus, battendo la SPAL, sia rimasta in scia.