© foto di Pierpaolo Matrone

Grazie ad un grandissimo gol dalla distanza di Nicolò Barella, l'Inter torna in vetta alla classifica di Serie A, scavalcando la Juventus almeno per una notte. Il Corriere della Sera ne parla in prima pagina, dedicandovi un piccolo spazio in taglio alto: "L'Inter ritorna prima. Stasera Juve-Milan", in cui i bianconeri potranno riprendersi il primo posto in classifica.