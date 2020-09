Corriere della Sera in taglio alto: "Oggi tocca alla Juve. Le certezze di Pirlo"

La giornata di oggi sarà a dir poco importante per Andrea Pirlo, che stasera alle 20:45 si siederà per la prima volta in panchina da allenatore nel match tra la sua Juventus e la Sampdoria. "Oggi tocca alla Juve. Le certezze di Pirlo", è il titolo che il Corriere della Sera scrive per riassumere la situazione in taglio alto.