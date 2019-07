Corriere della Sera in taglio basso: "L'ultima follia di Balotelli"

© foto di Pierpaolo Matrone

Una scommessa da duemila euro per convincere il gestore di un bar di Napoli a tuffarsi in mare... Con il motorino. E' "L'ultima follia di Balotelli", come titola l'edizione odierna del Corriere della Sera in prima pagina, parlando di "sfida del motorino". Il noto quotidiano spiega in taglio basso come lo scommettitore abbia soddisfatto la richiesta dell'attaccante (attualmente svincolato) e abbia guadagnato la cifra del deal.