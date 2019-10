Corriere della Sera: "Inter, a gennaio arriverà Vidal"

L'Inter pensa al mercato di gennaio e alla sfida di campionato con il Brescia. "L’Inter a Brescia per sorpassare la Juve e dal mercato arriverà Vidal" scrive il Corriere della Sera nella sua sezione sportiva. Marotta a gennaio si concentrerà sul centrocampo. Le discussioni per regalare Vidal al suo tecnico sono a uno stato avanzato, però il Barcellona deve abbassare le pretese: 40 milioni l’Inter non li scucirà. L’altro profilo risponde a un giovane giocatore italiano: oltre a Lorenzo Pellegrini della Roma, un altro da seguire è Rolando Mandragora dell’Udinese.