Corriere della Sera: "Inter al penultimo ostacolo"

"Inter al penultimo ostacolo", titola il Corriere della Sera in apertura di sezione sportiva. Dieci anni sono lunghi da passare, soprattutto se pieni di illusioni e delusioni. L’Inter, unica italiana superstite in Europa, cerca il pass per la finale di Europa League contro gli ucraini dello Shakhtar Donetsk, per nulla morbidi. Dal 2010, anno del Triplete, i nerazzurri non vedono il traguardo di una competizione internazionale. Una finale la cerca pure Antonio Conte. Da allenatore l’ha sfiorata con la Juventus: fu eliminato, proprio in semifinale, dal Benfica.