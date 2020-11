Corriere della Sera: "Inter bruttarella, discesa all'inferno e ritorno in vista del Real"

Il Corriere della Sera si sofferma sulla prestazione dell'Inter di ieri contro il Torino, titolando: "Inter bruttarella, discesa all'inferno e ritorno in vista del Real". Una prima frazione brutta in cui i nerazzurri scendono all'inferno andando sotto due a zero, poi la risalita nella ripresa e la vittoria per 4 a 2. La vittoria è il miglior approccio in vista della gara di Champions contro il Real Madrid, ma fa preoccupare l'approccio alla gara, sofferente ed inerte davanti al Torino. Non una gran figura per l'Inter, che però fa il suo dovere portando a casa i tre punti. Quattro tiri nello specchio e quattro reti, però dietro continua a subire troppo.