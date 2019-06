Corriere della Sera: "Inter c'è Lazaro, poi Dzeko"

© foto di ManWil

"Inter c'è Lazaro, poi Dzeko. Napoli, gran colpo Manolas. Il difensore giallorosso da Ancelotti per 36 milioni. Pinamonti al Genoa". Quattro trattative di mercato in un solo titolo. Quello, pubblicato all'interno delle pagine sportive nell'edizione odierna, del Corriere della Sera. In evidenza il club nerazzurro che sta cambiando volto dopo l'arrivo di Conte in panchina.