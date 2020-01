© foto di stefano tedeschi

Spazio anche per l'Inter sul Corriere della Sera oggi in edicola: "Inter, coperta da allungare". L’Inter in alta quota inizia a sentire un certo freddo. Chiuso il girone d’andata con il secondo posto in tasca, per via anche della sconfitta della Roma contro la Juventus, Antonio Conte attende i rinforzi per affrontare il ritorno. Marotta e Ausilio si stanno muovendo e, dopo gli ottavi di Coppa Italia di domani a San Siro contro il Cagliari, arriveranno i rinforzi. Il primo sarà l’esterno del Manchester United, Ashley Young. Poi sarà il turno di Olivier Giroud per rinforzare l'attacco. Ed infine tutto su Christian Eriksen del Tottenham.