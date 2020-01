Corriere della Sera: "Inter, così non basta"

© foto di stefano tedeschi

Il Corriere della Sera oggi in edicola titola in apertura della sezione sportiva: "Inter, così non basta". L’emergenza, tante volte sottolineata dall’allenatore, si è palesata sotto forma di stanchezza e tradotta in una frenata, vistosa in classifica e pure nell’esplosività in campo. La Juventus ha allungato a +4, la Lazio è staccata di due punti ma vincendo il recupero sorpasserebbe, tutto perché l’Inter da un mese ha perso il suo volto belluino. Come un maratoneta partito fortissimo, i nerazzurri accusano una fisiologica crisi. Per superarla e ripartire serve l’aiuto del mercato. La base su cui Conte deve poter contare va ampliata con nuovi elementi, non appena numerici, ma di provata qualità.