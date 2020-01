© foto di stefano tedeschi

"Inter, è crisi di nervi" è il titolo del Corriere della Sera oggi in edicola. In piena crisi di nervi e risultati. L’Inter fa affiorare il lato peggiore del suo carattere, colmo di nervosismo, e si lascia bloccare dall’ansia da prestazione: in sostanza perde la testa. Il pareggio con il Cagliari, il terzo di fila subito in rimonta, il quinto nelle ultime sette partite, è un punto guadagnato sulla Juventus, ma mina le certezze di un gruppo su cui l’alta pressione ha effetti collaterali rilevanti. Lautaro sarà squalificato per due-tre giornate e salterà il derby e la stessa sorte potrebbe toccare a Conte.