Corriere della Sera: "Inter, Eriksen arma in più"

Il jolly per questo finale di campionato dell'Inter potrebbe chiamarsi Christian Eriksen, e così il Corriere della Sera oggi in edicola titola: "Inter, Eriksen arma in più". Ritrovata una semifinale di Coppa europea (contro lo Shakhtar) dieci anni dopo il Triplete, l’Inter ora vuole arrivare in fondo all’Europa League e vincerla. "La fiducia nei ragazzi non è mai mancata", rivela Conte. Un attestato di stima importante, anche per chi come Christian Eriksen ha faticato a inserirsi. Il danese però in Europa League è l’arma in più. Con il Getafe è entrato e ha chiuso la partita con una bella rete, con il Bayer ha servito un assist e si era guadagnato un rigore, cancellato dalla Var. Non è più un corpo estraneo, non si è sentito sminuito dalla panchina, ha reagito con il carattere che gli rimproveravano di non avere.