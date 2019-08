© foto di Mattia Verdorale

All'interno delle pagine sportive, il Corriere della Sera titola: "Inter gol, c'è Lukaku". L'affare dell'estate lo perfezionano i nerazzurri dunque, assicurandosi l'attaccante belga del Manchester United. Costo dell'operazione circa 75 milioni di euro, superata la concorrenza della Juventus. Intanto Paulo Dybala è freddo con il Tottenham (e il mercato inglese chiude oggi), con l'Inter che pensa anche a lui: possibile uno scambio tra argentini, con Mauro Icardi a Torino. Ma per mettere in atto il disegno tattico di Conte, i nerazzurri hanno bisogno di chiudere ancora un colpo in attacco, che corrisponde al romanista Edin Dzeko.