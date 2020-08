Corriere della Sera: "Inter, il futuro in una coppa"

E' già tempo di tornare in campo per l'Inter di Antonio Conte che questa sera scende in campo contro il Bayer Leverkusen nei quarti di finale di Europa League. Ed il Corriere della Sera titola: "Inter, il futuro in una coppa". Una vittoria per provare a tornare grandi. Dove va l’Inter di Antonio Conte lo si capirà stasera. Una semifinale di coppa manca dall’anno di grazia 2010, quello del Triplete. Nei quarti di finale contro il Bayer Leverkusen i nerazzurri non si giocano appena il passaggio del turno, pure un pezzo di futuro. L’Europa League è il confine da oltrepassare per conoscere il resto della storia tra l’allenatore e l’Inter.