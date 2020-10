Corriere della Sera: "Inter, in Europa senza paura. Conte non si aspetta regali"

Il Corriere della Sera nell'edizione odierna dedica uno spazio all'interno ai nerazzurri con il titolo seguente: "Inter, in Europa senza paura. Conte non si aspetta regali". Il tecnico non vuole affidarsi più a nessuno, ma essere padrone del proprio futuro. Gli ottavi di Champions non vengono raggiunti dall'Inter da ben otto stagioni, ma ora sono un obiettivo prefissato. Sarà decisivo partire bene contro il Borussia Moenchengladbach, per non dover più chiedere favori a nessuno.