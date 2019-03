© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sembra destinato a non ricucirsi lo strappo creatosi fra l'Inter e il suo capitano Mauro Icardi. "Inter, l'incontro non risolve" è il titolo scelto dal Corriere della Sera per raccontare l'ultima, intensa, giornata di colloqui in casa Inter. "Icardi fuori fino alla sosta. Aspetta di vedere Zhang - continua il quotidiano -. Mauro convinto che Conte e Allegri possano arrivare solo con lui".