"Inter, la spina della rosa". Così titola l'edizione odierna del Corriere della Sera. L’animo interista è un po’ più pesante. La sconfitta con la Juventus non ha ridimensionato i nerazzurri, ha però chiarito il distacco dalla squadra di Maurizio Sarri, soprattutto in termini di rosa. «È come se avessero due squadre e mezzo. Se chiudi gli occhi e peschi a caso dalla panchina non sbagli mai», l’analisi di Antonio Conte.