Corriere della Sera: "Inter, la testa a posto"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

"Inter, la testa a posto" titola il Corriere della Sera all'interno delle proprie pagine sportive. "Contro un'Udinese in 10 non dilaga ma con il gol di Sensi è in cima alla Serie A". Nell'occhiello: "De Paul smanaccia Candreva e prende il rosso, prima a San Siro per Sanchez".