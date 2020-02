© foto di stefano tedeschi

Il Corriere della Sera oggi in edicola titola: "Inter, lo scudetto non è più un gioco proibito". Un’idea chiara Conte ce l’ha già, perché non si è primi in classifica per caso dopo 23 giornate. Ha sempre vinto al primo anno e vuole confermare la tradizione. Il successo sul Milan ha permesso l’aggancio alla Juventus, ma soprattutto ha sdoganato le ambizioni scudetto dei nerazzurri. Dopo un primo tempo irriconoscibile, l’allenatore ha saputo nell’intervallo toccare le corde giuste, a livello tattico e mentale. Nessuna sfuriata particolare, come in tanti supponevano, ma parole molto secche e concise. Il tecnico ha girato poco attorno ai concetti, è andato dritto a colpire l’orgoglio dei suoi chiedendo se volevano andare avanti in quel modo e, nel caso, quanti gol avevano ancora intenzione di prendere dal Milan.