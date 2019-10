"Inter, Marotta sta con Conte". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere della Sera sui nerazzurri. Provare a scovare differenze di mentalità tra Antonio Conte e Beppe Marotta è un’impresa ardua. Il richiamo del tecnico sulla mancanza di ricambi non è una scollatura con la società, ma una richiesta d’aiuto per provare a competere davvero per lo scudetto. «Difficile fare Champions e campionato con una rosa ridotta ai minimi termini», aveva sottolineato Conte dopo il pareggio con il Parma. Impossibile dargli torto, i nerazzurri hanno dovuto far fronte a una serie non indifferente di infortuni (Sensi e Vecino per sabato a Bologna dovrebbero essere disponibili) e l’allenatore si è trovato senza cambi in attacco e a centrocampo.