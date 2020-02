"Le chiavi del derby": così il Corriere della Sera in apertura della sua sezione sportiva. L’Inter insegue lo scudetto, il Milan un posto in Europa ma nella stracittadina non esistono favoriti. Focus sul derby della Madonnina. Da Ibra a Lukaku all’incognita Eriksen. Hernandez la variabile più importante: gli uomini e i duelli che possono decidere.