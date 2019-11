© foto di Wilman

La pagina sportiva del Corriere della Sera, ovviamente, si occupa dei tre anticipi odierni della Serie A. In merito all'Inter, il quotidiano di via Solferino titola così: "Nuovo allarme di Conte: 'Non possiamo sempre andare al massimo'. L'Inter a Bologna, in panchina tornano Sensi e Vecino". Sulla sfida tutta del Sud, invece, "Punti pesanti e nervi tesi. Roma contro Napoli è quasi uno spareggio. Oggi Ancelotti saprà se potrà andare in panchina". E sulla Juventus, conclude: "Sarri, moderno all'antica. 'Var? Meglio l'arbitro'".