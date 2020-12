Corriere della Sera: "Inter obbligata a vincere per restare in Europa. Dentro o fuori"

Il Corriere della Sera oggi in edicola nella sua sezione sportiva si sofferma sulla situazione dell'Inter in Champions, titolando: "Inter obbligata a vincere per restare in Europa. Dentro o fuori". L'Inter deve vincere oggi e la prossima con lo Shakhtar e sperare in un successo poi del Real sul Borussia Monchegladbach per passare il turno. Lo spogliatoio nerazzurro ha voglia di riscatto e respinge le critiche. Ma dall'ultima qualificazione agli ottavi sono passati otto anni. Un'era geologica in cui sono cambiate proprietà, allenatori e pure il modo di fare il mercato. Il sogno resta lì, la realtà riporta a Monchegladbach e richiama la partita della lattina del '97, quando una Coca-Cola lanciata dal pubblico colpì Boninsegna.