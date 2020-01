© foto di Pierpaolo Matrone

Il Corriere della Sera dedica uno spazio in prima pagina anche al calcio e, in particolar modo, fa una sintesi dei tre anticipi dell'ultima giornata del girone d'andata di Serie A. "La Lazio batte il Napoli. Inter, pari con il brivido. Ibra trascina il Milan", titola il quotidiano in taglio alto, parlando delle tre partite che si sono disputate ieri. Poi, anche la storia della piccola Noemi Staiano, la bambina colpita da un proiettile in Piazza Nazionale, a Napoli, per la quale c'è stata un'iniziativa durante Lazio-Napoli: "Noemi all'Olimpico, l'emozione dello stadio per la bimba ferita".