"Inter, show e amnesie". Così titola l'edizione odierna del Corriere dello Sport sui nerazzurri. Quella con il Sassuolo è la vittoria della nuova Inter sulla vecchia, pazza e perdente, riemersa da un recente passato per strappare l’anima alla giovane creatura di Antonio Conte e riportarla nell’inferno dell’instabilità. Settanta minuti di calcio spettacolare, suggellato dalle doppiette della coppia Lukaku e Lautaro, e il confortevole vantaggio di tre gol, non sono bastati per evitare un finale di sofferenza e ansia. Il 7° successo su 8 partite è la reazione giusta a infortuni pesanti, la ripartenza cercata da Conte dopo le sconfitte contro Barça e Juve, è cemento importante per il 2° posto in classifica, è pure la miglior risposta ai bianconeri, davanti sì ma appena di un punto: non si scappa.