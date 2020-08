Corriere della Sera: "Inter-show, torna in finale dopo 10 anni"

"Inter-show, torna in finale dopo 10 anni". Questo il titolo in taglio basso sulla prima pagina del Corriere della Sera dedicato ai nerazzurri: "L’Inter in una finale europea dieci anni dopo il Triplete. Sconfitti per 5-0 gli ucraini dello Shakhtar. È Lautaro a sbloccare il risultato con un gol di testa. E sempre di testa arriva il raddoppio di D’Ambrosio nella ripresa. Il sigillo alla vittoria ancora da Lautaro. Chiude una doppietta di Lukaku. Ora l’ultimo ostacolo: il Siviglia nella finale di venerdì a Colonia".