Corriere della Sera: "Inter, solo 1-1. Il Napoli batte il Liverpool"

Spazio alla Champions League sulla prima pagina del Corriere della Sera in edicola oggi. "Inter, solo 1-1 a San Siro. Il Napoli batte il Liverpool". I nerazzurri non sono andati oltre un pari interno con lo Slavia Praga. Conte stecca la prima: Barella salva i nerazzurri nel recupero ma la strada dei nerazzurri è già in salita. Parte bene invece l’avventura europea di Insigne e compagni. Gioco e gol, il Liverpool si deve inchinare ai gol di Mertens su rigore, e al 2-0 definitivo di Llorente.