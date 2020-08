Corriere della Sera: "Inter, su la testa. La missione di Zhang"

vedi letture

"Inter, su la testa. La missione di Zhang", titola il Corriere della Sera oggi in edicola. C’era un tempo in cui la Coppa Uefa, l’attuale Europa League, veniva soprannominata Coppa Italia, tanto era evidente il dominio delle nostre squadre. Tra il 1988 e il 1999 l’abbiamo vinta otto volte in undici anni. L’ultima l’ha sollevata il Parma dei Tanzi e di Malesani, di Buffon e Cannavaro, di Thuram e Crespo, di Veron e Enrico Chiesa, il papà di Federico, nella finale di Mosca contro il Marsiglia. Poi vent’anni di buio. Da quando è diventata Europa League, nel 2009-2010, neppure una finale. Ora siamo nelle mani di Conte e dell’Inter. E per quello che si è visto in campo, prima con il Getafe e poi con il Bayer Leverkusen, abbiamo la possibilità di rialzare la testa. Sarebbe un bel segnale per il calcio italiano.