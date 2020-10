Corriere della Sera: "Inter, un pari che delude. Atalanta a valanga"

vedi letture

"l'Inter, un pari che delude. Atalanta a valanga: poker contro i danesi": così il Corriere della Sera in edicola titola sulle sfide di Champions League andate in scena ieri. Un pari col Borussia raggiunto nel finale dai nerazzurri con doppietta di Lukaku e occasioni sprecate. Per i tedeschi due tiri e due gol. Non convince il gioco espresso dai lombardi. Quattro gol ai danesi invece per l'Atalanta: la prima è un capolavoro.