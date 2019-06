© foto di WilMan

Raffica di notizie di mercato, quest'oggi, nelle pagine sportive del Corriere della Sera. Tutte condensate in un articolo e, di conseguenza, in un titolo: "Il gran ballo è in mezzo al campo. Vidal per Nainggolan: pazza idea. Juve in dirittura per De Ligt e Rabiot, Veretout tra Milan e Roma. Milinkovic-Psg", le parole scelte dal quotidiano nazionale per analizzare le ultime novità delle big italiane, cominciando dal possibile scambio tra l'Inter e il Barcellona per il cileno e terminando con la Lazio e una cessione di lusso in Francia che sembra vicina.