© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere dello Sera non si sofferma sul calcio in prima pagina, ma all'interno delle sue pagine sportive dedica il titolo d'apertura ad Adriano Galliani, proponendo una intervista con l'ex amministratore delegato del Milan, attualmente al Monza con un bel progetto rilancio. "Come ai vecchi tempi", si legge sul quotidiano, che nel titolo svela l'obiettivo di Galliani nel suo nuovo club: "La missione è la stella: rivoluzionare e vincere subito".