Corriere della Sera intervista Hazard: "Attenti a noi due"

Non si parla di calcio sulla prima pagina del Corriere della Sera, per questo bisogna entrare all'interno delle pagine sportive per scoprire l'apertura. Si tratta di un'intervista a Eden Hazard, nuova stella del Real Madrid, dal titolo "Attenti a noi due". L'altro è Leo Messi, avversario del Napoli in amichevole, mentre il belga sfiderà la Roma: "Messi e io bassi? Non giochiamo a basket. Nel calcio conta il talento, non i centimetri. Premier super, ma ora sono in Paradiso".