Corriere della Sera: "Intrigo Messi. Poche chance per Inter e Juve"

vedi letture

Sulle pagine del Corriere della Sera in edicola quest'oggi si parla anche del futuro di Leo Messi. "L'intrigo Messi" scrive il quotidiano nella sua sezione sportiva. In rotta col Barça che non si rassegna, Leo al centro del mercato e di una guerra legale. Si è scatenato l’assalto al fuoriclasse argentino. Lui vuole il City e Guardiola che sono in netto vantaggio. Inter e Juve, poche chance.