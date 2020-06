Corriere della Sera: "Italia con il fiato sospeso per Zanardi gravissimo"

Il Corriere della Sera oggi in edicola apre in prima pagina con il titolo: "L’impennata, il camion. Italia con il fiato sospeso per Zanardi gravissimo". Ancora un dramma per Alex Zanardi. Il campione paralimpico è stato vittima di un incidente a Pienza, in Toscana. Con la sua handbike si è scontrato con un camion. Zanardi avrebbe invaso la corsia opposta. Subito trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Le Scotte di Siena è stato operato per le gravi fratture subite alla testa. Il campione emiliano stava partecipando a un’iniziativa con altri atleti paralimpici che attraversava l’Italia.