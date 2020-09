Corriere della Sera: "Italia debutto sbiadito: pari sofferto con la Bosnia"

"Italia debutto sbiadito: pari sofferto con la Bosnia". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina del Corriere della Sera in riferimento al pareggio dell'Italia ieri sera: "La Nazionale di Mancini ha un’anima ma non le forze, si ferma a undici la serie di vittorie. Solo un pari e in rimonta con la Bosnia. Ci punisce Dzeko, rimedia Sensi. Gaffe iniziale, entra Acerbi per Chiellini. Gli azzurri sono in rodaggio. Ci sostiene la volontà, più che il gioco. Il ritmo è basso, le idee confuse".